База отдыха «Цветок Лотоса»

Рады приветствовать Вас на нашей уединенной и гостеприимной рыболовной базе «Цветок Лотоса». Мы расположены в одном из живописных уголков Дельты Волги на щедрых раскатах Каспия. Эти места уникальны по красоте природы и богатству растительного и животного мира. И безусловно рыбалка в этой части Великой Русской реки не оставит равнодушным поклонников этого вида отдыха. Здесь рыба будто сама просится на крючок, поэтому шансы на богатый улов всегда велики, как для профессионалов, так и для новичков.

Опытные егеря покажут Вам лучшие места для лова и поделятся ценными советами, которые удивят даже искушенных рыболовов. В зависимости от личных пристрастий, Вы сможете испытать колоссальный азарт и адреналин от охоты на хищника-гиганта или насладиться бесперебойным клевом более мирной рыбы.

После рыбалки наши искусные повара обработают пойманные трофеи по Вашему усмотрению (заморозят, закоптят, сделают балык) или приготовят аппетитное «Пивное Ассорти» для вечернего отдыха в Русской Бане.

Если Вы устали от бесконечной городской суеты, бурного ритма современной жизни и непрекращающегося потока дел - приезжайте к нам: зарядиться целительной энергетикой этого прекрасного края и получить долгожданный покой от слияния с природой. Мы будем рады поделиться теплом, искренне вложенным в создание комфортной атмосферы для Вашего отдыха и подарить незабываемые впечатления от посещения нашей базы так, чтобы Вам захотелось вернуться сюда вновь!