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База отдыха «Цветок Лотоса»

Рады приветствовать Вас на нашей уединенной и гостеприимной рыболовной базе «Цветок Лотоса». Мы расположены в одном из живописных уголков Дельты Волги на щедрых раскатах Каспия. Эти места уникальны по красоте природы и богатству растительного и животного мира. И безусловно рыбалка в этой части Великой Русской реки не оставит равнодушным поклонников этого вида отдыха. Здесь рыба будто сама просится на крючок, поэтому шансы на богатый улов всегда велики, как для профессионалов, так и для новичков.

Опытные егеря покажут Вам лучшие места для лова и поделятся ценными советами, которые удивят даже искушенных рыболовов. В зависимости от личных пристрастий, Вы сможете испытать колоссальный азарт и адреналин от охоты на хищника-гиганта или насладиться бесперебойным клевом более мирной рыбы.

После рыбалки наши искусные повара обработают пойманные трофеи по Вашему усмотрению (заморозят, закоптят, сделают балык) или приготовят аппетитное «Пивное Ассорти» для вечернего отдыха в Русской Бане.

Если Вы устали от бесконечной городской суеты, бурного ритма современной жизни и непрекращающегося потока дел - приезжайте к нам: зарядиться целительной энергетикой этого прекрасного края и получить долгожданный покой от слияния с природой. Мы будем рады поделиться теплом, искренне вложенным в создание комфортной атмосферы для Вашего отдыха и подарить незабываемые впечатления от посещения нашей базы так, чтобы Вам захотелось вернуться сюда вновь!

Проживание

На территории базы есть русская баня, детская площадка, беседка для отдыха, мелководный пляж (база находится в непосредственной близости с рекой)

Номер «Стандарт»

Номер «Стандарт»

В категории “Стандарт” Вашему вниманию предлагается четыре идентичных по внутренней обстановке однокомнатных номера.

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Номер «Семейный»

Номер «Семейный»

Номер рассчитан для проживания двоих взрослых и двоих детей до четырнадцати лет и оборудован всем необходимым для комфортного проживания.

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Номер «Люкс»

Номер «Люкс»

Номер для двоих проживающих с увеличенной площадью: отдельной спальней и гостиной зоной. В гостиной предусмотрено оборудованное...

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Возможна организация проведения корпоративов, деловых встреч

Достойный уровень сервиса и незабываемые впечатления от отдыха в Астраханской области.

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Услуги

Тур «Рыбалка и Охота»

Тур подойдет тем, кто желает провести отдых с максимальным уровнем комфорта.

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Тур «Отдых»

В стоимость входит проживание и трехразовое питание по меню на выбор.

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Рыбалка

Искушенные рыбаки знают, что успешный улов в Дельте Волги и на раскатах Каспия гарантирован практически в любое время...

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Охота

Охота в Астрахани является не менее увлекательной и интересной, чем рыбалка и в некоторых видах может конкурировать...

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Русская баня

Что может быть лучше после успешной рыбалки или охоты, чем расслабиться и восполнить запас сил в настоящей...

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Игровая комната

У нас Вы можете переключить свое внимание и провести время за партией в бильярд, шахматы или настольный теннис...

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Астраханские рыбные деликатесы

Видео